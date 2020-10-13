Клинику в Москве опечатали за незаконную выдачу справок об отсутствии COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичную клинику, которая незаконно предоставляла справки об отсутствии коронавирусной инфекции, опечатали. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе управления Росздравнадзора по Москве.

— Территориальный орган Росздравнадзора провел контрольную закупку в клинике. В ходе контрольных мероприятий установлено, что сотрудники медицинской организации в течение 15 минут выдавали клиентам справки об отсутствии COVID-19, проводя экспресс-тесты на антитела, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, в медучреждении обнаружили тесты и другие медицинские изделия, их происхождение и эффективность проверят специалисты.

В отношении клиники организовано административное расследование, ее деятельность приостановили, передает РИА Новости.

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