Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Минздрав разрешил испытания вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет
Главное
Малышева прогулялась с пожилой матерью без масок по центру Москвы
Фото: youtube.com / Жить Здорово!

Малышева прогулялась с пожилой матерью без масок по центру Москвы

Вероника Кузьминова

Звезды

Доктор медицинских наук Елена Малышева показала, как гуляет со своей матерью по Красной площади и ГУМу. Видео, которое она выложила в Instagram-аккаунт, вызвал шквал недовольства со стороны подписчиков — на телеведущей и ее матери не было масок.

Один из подписчиков навал ситуацию двойным стандартом. Но Малышева объяснила, что ее 87-летней маме средство защиты не требуется.

— Моя мама переболела коронавирусом, у нее три порока сердца и легочная гипертензия! Она не представляет ни для кого угрозы, и ей никто не страшен. У нее одышка. Маска для нее — смерть, — заявила Малышева.

На это подписчики спросили, нет ли опасности повторного заражения COVID-19. Доктор наук опровергла этот факт и призвала не верить слухам.

Читайте также: Малышева рассказала, кому не стоить употреблять в пищу яйца

Елена МалышеваМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Догонимся водкой, а не томиком Пушкина

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшая рыба — это колбаса

Александр Семенников
Александр Семенников

Компьютерных дел мастера или просто мошенники

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто хочет стать TikTok-миллионером

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зеленский, на рояле нужно играть руками

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Образцовые меры поддержки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Не разрушайте основы взаимной любви

Все мнения
О проекте