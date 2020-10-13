Малышева прогулялась с пожилой матерью без масок по центру Москвы

Фото: youtube.com / Жить Здорово!

Доктор медицинских наук Елена Малышева показала, как гуляет со своей матерью по Красной площади и ГУМу. Видео, которое она выложила в Instagram-аккаунт, вызвал шквал недовольства со стороны подписчиков — на телеведущей и ее матери не было масок.

Один из подписчиков навал ситуацию двойным стандартом. Но Малышева объяснила, что ее 87-летней маме средство защиты не требуется.

— Моя мама переболела коронавирусом, у нее три порока сердца и легочная гипертензия! Она не представляет ни для кого угрозы, и ей никто не страшен. У нее одышка. Маска для нее — смерть, — заявила Малышева.

На это подписчики спросили, нет ли опасности повторного заражения COVID-19. Доктор наук опровергла этот факт и призвала не верить слухам.

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