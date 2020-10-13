Карантин из-за коронавируса продлили до конца года на Украине

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Правительство Украины до конца 2020 года продлило карантин, который был введен в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Члены правительства единогласно проголосовали за соответствующее решение. По словам Шмыгаля, данный шаг является наиболее действенным механизмом противодействия пандемии коронавируса не только на Украине, но и в мире.

Кроме того, правительство Украины ужесточило ряд ограничений. В«зеленой зоне» карантина разрешены массовые мероприятия с участием не более 50 человек. При этом все люди должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. Министерство образования страны рекомендовало школам уйти на каникулы с 15 до 30 октября. После них можно провести перевод на дистанционное обучение, сообщает ТАСС.

По данным на 13 октября, на Украине выявлены 270 587 случаев коронавируса. Всего зафиксировано 5122 летальных исхода, выздоровели 116 562 человек.

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