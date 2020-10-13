Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Минздрав разрешил испытания вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет
Главное
Переболевший коронавирусом Трамп бросил на митинге маски в толпу
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Переболевший коронавирусом Трамп бросил на митинге маски в толпу

Виктория Федотова

В мире

Во время одного из предвыборных митингов в штате Флорида президент США Дональд Трамп бросил несколько масок в толпу.

По данным издания Russia Today, американский лидер впервые появился на крупном мероприятии после того, как переболел коронавирусной инфекцией. Ранее его врач заявил, что Трамп больше не заразен.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

О заражении Дональда Трампа и его супруги стало известно в пятницу, 2 октября. Президент, который ранее заявлял, что коронавируса нет, отменил все очные встречи и перешел на дистанционный режим работы. Видео появилось в Telegram-канале «RT на русском».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Трамп заявил, что у него выработался иммунитет к коронавирусу

медицинская маскасоцсетиДональд Трамп
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Догонимся водкой, а не томиком Пушкина

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшая рыба — это колбаса

Александр Семенников
Александр Семенников

Компьютерных дел мастера или просто мошенники

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто хочет стать TikTok-миллионером

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зеленский, на рояле нужно играть руками

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Образцовые меры поддержки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Не разрушайте основы взаимной любви

Все мнения
О проекте