Переболевший коронавирусом Трамп бросил на митинге маски в толпу
Во время одного из предвыборных митингов в штате Флорида президент США Дональд Трамп бросил несколько масок в толпу.
По данным издания Russia Today, американский лидер впервые появился на крупном мероприятии после того, как переболел коронавирусной инфекцией. Ранее его врач заявил, что Трамп больше не заразен.
О заражении Дональда Трампа и его супруги стало известно в пятницу, 2 октября. Президент, который ранее заявлял, что коронавируса нет, отменил все очные встречи и перешел на дистанционный режим работы. Видео появилось в Telegram-канале «RT на русском».
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