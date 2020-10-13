Переболевший коронавирусом Трамп бросил на митинге маски в толпу

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Во время одного из предвыборных митингов в штате Флорида президент США Дональд Трамп бросил несколько масок в толпу.

По данным издания Russia Today, американский лидер впервые появился на крупном мероприятии после того, как переболел коронавирусной инфекцией. Ранее его врач заявил, что Трамп больше не заразен.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

О заражении Дональда Трампа и его супруги стало известно в пятницу, 2 октября. Президент, который ранее заявлял, что коронавируса нет, отменил все очные встречи и перешел на дистанционный режим работы. Видео появилось в Telegram-канале «RT на русском».

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