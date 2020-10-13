Британский эксперт по этикету назвал новые правила «эпохи коронавируса»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С началом пандемии коронавируса в мире появились новые правила этикета. О них рассказал автор тренингов и книг по этикету Уильям Хэнсон.

Он объяснил, как вести себя, если рядом стоящий человек не соблюдает социальную дистанцию. Для этого стоит переложить ответственность на себя, считает эксперт.

— Например, если вы бы вы стояли слишком близко ко мне, я бы сказал что-то вроде: «О, я должен вам дать побольше места», — и на этих словах отступил бы назад. Я бы не стал вам говорить, что вы стоите слишком близко ко мне и выговаривать вам за это. Это никому не понравится. А так я даю вам понять, что забочусь о вас, — цитирует Хэнсона РИА Новости.

Подобным образом эксперт предлагает вести себя и в ситуации с масками. Если рядом стоящий человек без средства защиты, стоит уточнить, есть ли у него возможность использовать его. По мнению Хэнсона, хорошие манеры — это «когда ты думаешь о других людях».

Также специалист по этикету советует во время беседы на вечеринке или ужине не уделять все внимание теме коронавируса. Также он советует избегать споров с COVID-диссидентами.

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