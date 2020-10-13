Сергей Лавров раскритиковал политику США

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Современные институты потеряли дееспособность из-за политики США. Такое мнение выразил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник, 13 октября, на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

— Начиная с выхода из Договора о противоракетной обороне, а потом какой-то относительный период была пауза, затем пошло подряд разрушение всех элементов контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, — цитирует главу МИД РФ РИА Новости.

Лавров также напомнил, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Договора об открытом небе. Кроме того, Штаты покинули ЮНЕСКО, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека.

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