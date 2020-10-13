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Более 560 тысяч москвичей посмотрели трансляции мероприятий Всемирной недели космоса
Фото: pixabay.com

Более 560 тысяч москвичей посмотрели трансляции мероприятий Всемирной недели космоса

Юлия Захарова

Город

Более 560 тысяч просмотров набрали онлайн-трансляции мероприятий Всемирной недели космоса. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Зрителям представили ряд лекций, конкурсов и экскурсий, которые прошли с 3 по 10 октября. Большую часть из них одновременно публиковали на официальных интернет-ресурсах главной выставки страны.

Для москвичей выступали экскурсоводы центра «Космонавтика и авиация» и приглашенные эксперты. Например, председатель молодежного совета Русского космического общества Денис Прудник, создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров и другие.

Кроме того, был проведен телемост, в котором приняли участие дети из таких стран, как Гондурас, Панама, Гватемала, Коста-Рика и другие. На их вопросы ответили космонавты Федор Юрчихин, Михаил Корниенко и Олег Артемьев. Также ребятам показали экспозицию центра «Космонавтика и авиация» и рассказали историю павильона «Космос».

В рамках мероприятия дети также присылали свои рисунки на конкурс «Мой первый спутник». Они публиковали фотографии на личных страницах в Instagram, а оценивали работы профессиональные художники, космонавт Юрчихин и пользователи Сети. Победителям вручат бесплатные билеты в центр «Космонавтика и авиация» и проведут для них экскурсию.

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