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Открытие памятника Марку Захарову на Новодевичьем кладбище пройдет 19 октября
Марк Захаров стал художественным руководителем и главным режиссером «Ленкома» в 1973 году / Фото: youtube.com

Открытие памятника Марку Захарову на Новодевичьем кладбище пройдет 19 октября

Захар Чайченко

Культура

Открытие памятника народному артисту СССР Марку Захарову состоится 19 октября на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе театра «Ленком».

— 19 октября в 12:00 на Новодевичьем кладбище состоится открытие памятника бессменному лидеру театра «Ленком», народному артисту СССР Марку Анатольевичу Захарову, — сказано в сообщении.

В пресс-службе также сообщили о том, что памятник Марку Захарову сделан из природного камня и бронзы скульптором Александром Рукавишниковым, передает «Москва 24».

Напомним, что художественный руководитель столичного театра «Ленком» Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет.

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открытие памятникаМарк Захаров«Ленком»
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