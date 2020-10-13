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Жительницу Подмосковья арестовали по делу об убийстве ребенка
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Жительницу Подмосковья арестовали по делу об убийстве ребенка

Юлия Захарова

Происшествия

Жительницу Московской области арестовали по делу об убийстве ребенка. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По информации правоохранителей, инцидент произошел 11 октября в городе Пушкино. Женщина убила мальчика путем повешения. Труп обнаружил отец мальчика.

Во время допроса обвиняемая призналась в содеянном, однако не объяснила причины преступления. В ближайшее время ей предстоит пройти экспертизу на вменяемость. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее СМИ сообщали, что четырехлетний сын обвиняемой должен был выполнить задание для детского сада и выучить стихотворение, а мать пыталась ему помочь. Однако затем, по предварительным данным, женщина убила сына с помощью детских колготок.

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