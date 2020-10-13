Глава СК поставил на контроль дело об убийстве ребенка матерью в Подмосковье

Фото: facebook.com / Следственный комитет Российской Федерации

Ход расследования дела об убийстве мальчика матерью в Подмосковье будут контролировать в главном управлении Следственного комитета (СК) России. Такое поручение во вторник, 13 октября, дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценкуу действиям (бездействию) должностных лиц городской системы образования, в обязанности которых входила работа с педагогами школы, — отметили в СК.

Также Бастрыкин обязал выяснить подробности и обстоятельства указанного дела, говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее стало известно, что обвиняемую по делу об убийстве сына арестовали. По информации правоохранителей, женщина убила мальчика путем повешения. Труп обнаружил отец мальчика. Во время допроса обвиняемая призналась в содеянном, однако не объяснила причины преступления. В ближайшее время ей предстоит пройти экспертизу на вменяемость.

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