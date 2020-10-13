Россию избрали в Совет по правам человека ООН

Фото: twitter.com/reallAssaf

Россию избрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщили в Twitter-аккаунте постоянного представительства России при отделении ООН в Женеве во вторник, 13 октября.

#Russia was elected to the Human Rights Council @UNHumanRights after 4 years break. 🤝158 States supported its candidature at the elections.



🇷🇺We are back & ready for constructive cooperative work. @mfa_russia pic.twitter.com/OIOSUpotfh — Russian Mission in Geneva (@mission_russian) October 13, 2020

Соответствующее решение поддержали 158 государств. Таким образом, спустя четыре года Россия вошла в Совет по правам человека ООН.

Российская сторона заявила о готовности к конструктивной работе в организации.

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