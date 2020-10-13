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Россию избрали в Совет по правам человека ООН
Фото: twitter.com/reallAssaf

Россию избрали в Совет по правам человека ООН

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Россию избрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщили в Twitter-аккаунте постоянного представительства России при отделении ООН в Женеве во вторник, 13 октября.

Соответствующее решение поддержали 158 государств. Таким образом, спустя четыре года Россия вошла в Совет по правам человека ООН.

Российская сторона заявила о готовности к конструктивной работе в организации.

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Совет по правам человекаООНРоссия
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