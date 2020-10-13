МИД ответил на условие Вашингтона по продлению ДСНВ

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал заявление американских властей о готовности продлить срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений при условии заморозки российского ядерного арсенала.

Ранее специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал Россию «серийным нарушителем договоров» и объявил, что Вашингтон согласится продлить действие ДСНВ, если Москва ограничит или заморозит свой ядерный арсенал. Американская сторона, по словам Биллингсли, готова в ответ на аналогичный шаг.

В США рассчитывают в ближайшее время получить от России четкие сигналы о готовности к компромиссу, добавил спецпредставитель американского лидера.

Однако Сергей Рябков указал, что российской стороне давно известна позиция по заморозке ядерных арсеналов — она неприемлема для Москвы, поскольку вопросами стратегической стабильности следует заниматься в комплексе.

США не удастся получить от России какие-либо соглашения касательно ДСНВ, приуроченные к президентским выборам, цитирует дипломата РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

В октябре появились сообщения, что президент США Дональд Трамп планирует заключить ДСНВ с Россией в последние дни перед президентскими выборами в Соединенных Штатах.

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