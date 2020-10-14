Минпросвещения опровергло сообщения об обязательном контенте для школ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министерство просвещения не обязывало школы использовать в образовательном процессе определенные компьютерные программы и сервисы, а также не ограничивало педагогов в их выборе. Так руководитель департамента цифровой трансформации и больших данных ведомства Павел Кузьмин прокомментировал сообщения о запрете дистанционных занятий с использованием популярного сервиса онлайн-конференций.

Как указал Кузьмин, Минпросвещения не издавало приказов на этот счет. Ведомство готово предоставлять бесплатный государственный верифицированный контент для учащихся всех классов, но его применение в образовательном процессе остается на усмотрение учителя.

Кузьмин отметил, что в нашей стране сильные грамотные учителя, поэтому «мы должны, безусловно, давать им свободу в плане выбора тех ресурсов, которыми они будут пользоваться».

Однако ограничивать выбор лишь платными сервисами или контентом низкого качества было бы неправильно, поэтому необходимо дать педагогам возможность пользоваться предоставленными от государства программными решениями.

— А как они будут пользоваться и будут ли — это уже право учителя, — рассказал Кузьмин в эфире радиостанции «Вести FM».

Ранее в Министерстве просвещения рассказали, что не планируют возвращать российских школьников на дистанционное обучение.

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