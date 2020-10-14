Астролог рассказала, как поздние дети звезд повлияют на их жизнь

Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Астролог Василиса Володина проанализировала рождение детей «у очень взрослых, а иногда и сильно немолодых пап и мам» из числа знаменитостей и рассказала, что это означает с точки зрения гороскопа.

Певец Дмитрий Маликов, по слова Володиной, продолжил себя в сыне Марке, а наследник Ваган у юмориста Евгения Петросяна появился, когда артисту необходимо было разобраться с отношением к женскому полу.

Для директора юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского рождение позднего ребенка означает необходимость подумать об увеличении заработков, а дочки народного артиста России Эммануила Виторгана открывают перед ним более широкое понимание мира, указала астролог.

Новые творческие задачи сулит появление сына певцу Валерию Сюткину. Продюсер Яна Рудковская после рождения малыша активнее займется профессией, а телеведущей Лере Кудрявцевой пополнение в семье в лице дочки Маши обещает более острую потребность в личном пространстве, написала Володина в своем Instagram.

В целом важно помнить, что ребенок всегда приносит в жизнь родителей новые краски, указала астролог.

Ранее астролог назвала три знака зодиака, которым не повезет в октябре.

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