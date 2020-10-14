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Вид Веры Брежневой без макияжа шокировал поклонников
Фото: Telegram-канал «Немалахов»

Вид Веры Брежневой без макияжа шокировал поклонников

Татьяна Плотникова

Звезды

В Сети появились кадры, на которых певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева запечатлена без макияжа и использования специальных фильтров.

Интернет-пользователи критически восприняли фотографии, отметив, что артистка выглядит гораздо старше своих лет и кажется совсем серой без косметики.

Однако нашлись и те, кто вступился за Брежневу. Пользователь Елена Она отметила в Telegram-канале «Немалахов», что многим не угодишь — то фотошопа слишком много, то в натуральном образе «страшна».

Ранее Вера Брежнева также удивила поклонников, появившись с увеличенными губами и густыми бровями.

Читайте также: «Помолодевшая» Вера Брежнева поразила поклонников

фотографииВера Брежневабез макияжа
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