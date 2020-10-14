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Врач перечислила болезни, на которые могут указывать холодные ноги
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Врач перечислила болезни, на которые могут указывать холодные ноги

Татьяна Плотникова

Здоровье

Невролог Ирина Ляскина рассказала, симптомом каких заболеваний могут являться холодные ноги.

По словам эксперта, если ноги остаются холодными без внешних причин — пребывание на морозе или купание в воде низкой температуры — следует обследоваться. Холодные ноги могут говорить о наличии болезни Рейно, полинейропатии различного происхождения (сахарный диабет, злоупотребление алкоголем, хроническая интоксикация тяжелыми металлами, заболевания печени и почек).

Чтобы избежать переохлаждения конечностей, Ляскина рекомендует внимательно отнестись к выбору обуви — она не должна быть тесной. Желательно носить сапоги или ботинки из натуральных материалов.

Полезно для сосудов принимать контрастный душ по утрам и теплые ванны с морской солью перед сном.

Кроме того, рекомендуется регулярно употреблять достаточно белка, бобовых, овощей и фруктов, а также поливитаминные комплексы, рассказала Ляскина в беседе с «Пятым каналом».

Ранее диетолог назвала полезные напитки, которые помогут согреться.

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