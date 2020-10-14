Врач перечислила болезни, на которые могут указывать холодные ноги
Невролог Ирина Ляскина рассказала, симптомом каких заболеваний могут являться холодные ноги.
По словам эксперта, если ноги остаются холодными без внешних причин — пребывание на морозе или купание в воде низкой температуры — следует обследоваться. Холодные ноги могут говорить о наличии болезни Рейно, полинейропатии различного происхождения (сахарный диабет, злоупотребление алкоголем, хроническая интоксикация тяжелыми металлами, заболевания печени и почек).
Чтобы избежать переохлаждения конечностей, Ляскина рекомендует внимательно отнестись к выбору обуви — она не должна быть тесной. Желательно носить сапоги или ботинки из натуральных материалов.
Полезно для сосудов принимать контрастный душ по утрам и теплые ванны с морской солью перед сном.
Кроме того, рекомендуется регулярно употреблять достаточно белка, бобовых, овощей и фруктов, а также поливитаминные комплексы, рассказала Ляскина в беседе с «Пятым каналом».
Ранее диетолог назвала полезные напитки, которые помогут согреться.
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