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Эксперт рассказала, как продезинфицировать смартфон
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказала, как продезинфицировать смартфон

Татьяна Плотникова

Общество

Главный редактор интернет-портала о гаджетах Людмила Мурзина рассказала, как продезинфицировать свой сотовый телефон, чтобы уничтожить находящиеся на его поверхности патогенные микроорганизмы.

По словам эксперта, гаджеты требуют такой же очистки, как и руки — мытья или обработки специальными растворами. При этом водозащищенные смартфоны можно мыть непосредственно в воде.

Проще обработать поверхность устройства дезинфицирующим средством, хотя это может не лучшим образом сказаться на олеофобном покрытии – нанометровой пленке, отталкивающей жиры, предупредила Мурзина.

— Увы, здесь вам придется выбирать, что вам важнее: покрытие, которое защищает от отпечатков пальцев и жира, или собственное здоровье, — рассказала специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее врач рассказал об опасности передачи COVID-19 через одежду.

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