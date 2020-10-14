Эксперт рассказала, как продезинфицировать смартфон

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Главный редактор интернет-портала о гаджетах Людмила Мурзина рассказала, как продезинфицировать свой сотовый телефон, чтобы уничтожить находящиеся на его поверхности патогенные микроорганизмы.

По словам эксперта, гаджеты требуют такой же очистки, как и руки — мытья или обработки специальными растворами. При этом водозащищенные смартфоны можно мыть непосредственно в воде.

Проще обработать поверхность устройства дезинфицирующим средством, хотя это может не лучшим образом сказаться на олеофобном покрытии – нанометровой пленке, отталкивающей жиры, предупредила Мурзина.

— Увы, здесь вам придется выбирать, что вам важнее: покрытие, которое защищает от отпечатков пальцев и жира, или собственное здоровье, — рассказала специалист в интервью радио Sputnik.

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