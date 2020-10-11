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Ученые назвали «срок жизни» коронавируса на купюрах и экранах смартфонов
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Ученые назвали «срок жизни» коронавируса на купюрах и экранах смартфонов

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые выяснили, что коронавирусная инфекция может оставаться на поверхности металлических поручней, банкнот и смартфонов в течение месяца.

По данным специалистов из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, COVID-19 при комнатной температуре «живет» на гладких поверхностях на протяжении 28 дней.

Ученые отметили, что наибольшую опасность представляют непористые поверхности — стекла (в том числе и мобильных телефонов), бумажные и полимерные банкноты и предметы из нержавеющей стали. На них при плюс 20 градусах COVID-19 может «жить» почти месяц, при плюс 30 — до трех недель, и только при плюс 40 градусах коронавирус погибнет через несколько дней.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что экраны смартфонов представляют наибольшую опасность, потому что, в отличие от рук, люди не подвергают их регулярной дезинфекции, сообщается в журнале Virology Journal.

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