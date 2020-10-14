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Пригожин резко отреагировал на слова Самбурской о зарплатах пожарных
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пригожин резко отреагировал на слова Самбурской о зарплатах пожарных

Виктория Родимкина

Звезды

Продюсер Иосиф Пригожин резко высказался в ответ на слова актрисы Настасьи Самбурской о «низких зарплатах» пожарных.

Ранее Самбурская написала в ответ на предложение поклонника выйти замуж за пожарного или следователя, что если молодой человек зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц, то он ничего не добился в жизни. По словам актрисы, такой суммы ей едва хватило бы на оплату парковки автомобиля.

Пригожин в эфире телеканала РЕН ТВ заявил, что Самбурская скорее всего никого не любит, и ее никогда не любили.

— Если ты человека любишь, то неважно, кто он — пожарный или дворник, — сказал продюсер.

Он сказал, что сам крайне уважительно относится к представителям такого рода профессий, так как работал раньше и пожарным, и грузчиком.

— Мы должны просто кланяться до земли тем людям, которые защищают и охраняют нашу жизнь, — добавил Пригожин.

Он выразил надежду на то, что пандемия сможет «привести людей в чувства».

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пожарные бригадыИосиф ПригожинНастасья Самбурская
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