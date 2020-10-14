Движение в центре Москвы затруднено из-за упавшего в воду такси

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Наставнический переулок, 17 Карта всех событий

В центре столицы затруднено движение транспорта по Николоямской и Костомаровской набережным из-за ДТП с такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 14 октября.

— Движение по Николоямской набережной затруднено на 0,8 километра, по Костомаровской — на 0,7 километра, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее стало известно, что такси выехало с проезжей части в реку. Инцидент произошел в Наставническом переулке.

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