Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подозреваемого в сбыте 100 свертков с наркотиками задержали в Подмосковье
Фото: depositphotos.com

Подозреваемого в сбыте 100 свертков с наркотиками задержали в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

В Подмосковье полиция задержала мужчину, которого подозревают в сбыте 100 свертков с наркотиками. Об этом сообщила начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 14 октября.

По ее словам, инспекторы остановили автомобиль каршеринга для проверки документов. Водитель при этом заметно нервничал, поэтому было принято решение осмотреть салон машины.

— В салоне машины под пассажирским сиденьем инспекторы ДПС обнаружили 100 свертков с порошкообразным веществом, — сказала Татьяна Петрова.

Она отметила, что обнаруженное было изъято и отправлено на экспертизу. Порошок оказался героином, общий вес вещества составил свыше 110 граммов. Задержанный мужчина рассказал, что приобрел наркотики через интернет за 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей, добавила Петрова.

Читайте также: Подозреваемый в сбыте наркотиков предстанет перед судом в Подольске

Подмосковьезадержан подозреваемыйнаркотик
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Николай Варсегов
Николай Варсегов

Нагорный Карабах: война гордыни с мудростью

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Смертельные танцы с борзыми: история о верности и подлости

Владимир Корнилов
Владимир Корнилов

Санкции могут быть расширены

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшая рыба — это колбаса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Догонимся водкой, а не томиком Пушкина

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто хочет стать TikTok-миллионером

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зеленский, на рояле нужно играть руками

Все мнения
О проекте