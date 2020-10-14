Подозреваемого в сбыте 100 свертков с наркотиками задержали в Подмосковье

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В Подмосковье полиция задержала мужчину, которого подозревают в сбыте 100 свертков с наркотиками. Об этом сообщила начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 14 октября.

По ее словам, инспекторы остановили автомобиль каршеринга для проверки документов. Водитель при этом заметно нервничал, поэтому было принято решение осмотреть салон машины.

— В салоне машины под пассажирским сиденьем инспекторы ДПС обнаружили 100 свертков с порошкообразным веществом, — сказала Татьяна Петрова.

Она отметила, что обнаруженное было изъято и отправлено на экспертизу. Порошок оказался героином, общий вес вещества составил свыше 110 граммов. Задержанный мужчина рассказал, что приобрел наркотики через интернет за 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей, добавила Петрова.

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