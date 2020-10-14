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Семнадцать бутылок коньяка украли из магазина на востоке Москвы
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Семнадцать бутылок коньяка украли из магазина на востоке Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Святоозёрская улица, 3Карта всех событий

В Москве из магазина украли 17 бутылок коньяка на сумму более 34 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в среду, 14 октября.

Отмечается, что 11 октября в магазин по адресу улица Святоозерская, дом № 3, вошли двое неизвестных. Они, угрожая продавцу похожим на нож предметом, открыто похитили 17 бутылок алкоголя и скрылись.

Ущерб составил 34 338 рублей, возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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