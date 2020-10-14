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Видеоуроки добавили в библиотеку Московской электронной школы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Видеоуроки добавили в библиотеку Московской электронной школы

Виктория Родимкина

Город

В библиотеку Московской электронной школы добавили видеоуроки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки в среду, 14 октября.

Уточняется, что поиск нужных материалов на сайте стал проще благодаря обновленной системе навигации.

— Видеоуроки — новый формат материалов, открывающий дополнительные возможности для демонстрации и объяснения материала на уроке, а также повторения и закрепления знаний дома, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с помощью такого формата школьники смогут быстрее усвоить материал. В библиотеке МЭШ уже разместили свыше 4,3 тысячи видеоуроков. С ними можно работать как в индивидуальном порядке, так и в группах.

Каждый ролик длится от 7 до 12 минут. Участие в съемках принимали учителя и специалисты Городского методического центра, передает агентство городских новостей «Москва».

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