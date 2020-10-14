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Суд Москвы наложил новый арест на счета Абызова
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Суд Москвы наложил новый арест на счета Абызова

Ростислав Зубков

Закон

Столичный суд арестовал еще несколько счетов бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом заявили в пресс-службе Басманного суда Москвы в среду, 14 октября.

Суд санкционировал арест денег Абызова, находящихся на счетах компаний «Беста Холдингс Лимитед», «Алинор Инвестментс Лимитед», «Куллен Холдингс Лимитед», «Лисенто Инвестментс Лтд», «Вантросо Трейдинг Лтд» и хранящихся в разной валюте в ПАО «Совкомбанк».

Арест был наложен 7 июля, а в конце августа Мосгорсуд признал решение законным, передает РИА Новости.

Всего в рамках уголовных дел в отношении Абызова арестованы его активы почти на 30 миллиардов рублей. Также Генпрокуратура хочет через суд обратить в доход государства имущество экс-министра на 32,5 миллиарда рублей.

Ранее Мосгорсуд продлил срок ареста Михаилу Абызову до 25 декабря.

Дело Абызова

Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Абызов с соучастниками с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей, а затем вывел полученные средства за рубеж. Всем фигурантам уголовного дела грозит до 20 лет лишения свободы.

В середине июля 2020 года Следственный комитет России сообщил, что установил причастность Абызова к новым преступлениям.

Читайте также: Суд снял арест с облигаций экс-министра Абызова

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