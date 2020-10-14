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Более 800 тысяч человек посетило «Макет Москвы» на ВДНХ за три года
Фото: stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Более 800 тысяч человек посетило «Макет Москвы» на ВДНХ за три года

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Главная аллеяКарта всех событий

Павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ за три года посетило более 800 тысяч человек. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в среду, 14 октября.

Павильон начал работу в октябре 2017 года.

— При этом с самого начала перед его коллективом была поставлена задача создать не только развлекательный, но и культурно-образовательный центр, с чем команда «Макета Москвы» справилась отлично, — сказал Сергей Левкин.

Он отметил, что на сегодняшний день макет представляет собой не только феерические светотехнические шоу, но и сотни лекций и десятки познавательных выставок. Глава департамента уточнил, что проводимые мероприятия в макете всегда были одними из главных событий культурной жизни Москвы.

В сентябре этого года «Макет Москвы» посетило около 22 тысяч человек. Сотрудники провели 26 экскурсий, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы.

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экскурсияВДНХ«Макет Москвы»
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