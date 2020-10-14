Посвященная букве «ё» выставка откроется в Москве 17 октября

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Центральная аллея Карта всех событий

В Центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ 17 октября откроется выставка «Точки над Ё». Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ в среду, 14 октября.

Уточняется, что открытие выставки запланировано на 15:00. Посетители узнают об истории буквы «ё», которая на протяжении многих лет вызывала споры и дискуссии.

Так, одним из экспонатов является исторический таймлайн, охватывающий период с XIII века до наших дней. Москвичам предложат оценить на примере книг по грамматике, классической литературы, прессы влияние исторических событий на лингвистические нормы.

— Буква «ё» почти всегда вызывала споры и дискуссии. ВДНХ предлагает задуматься над тем, как две маленькие точки над буквой приобрели такое большое значение и что значит быть грамотным человеком, — говорится в сообщении.

Во время работы выставки для москвичей проведут ряд мероприятий, передает агентство городских новостей «Москва».

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