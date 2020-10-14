Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Посвященная букве «ё» выставка откроется в Москве 17 октября
Фото: Пресс-служба ВДНХ

Посвященная букве «ё» выставка откроется в Москве 17 октября

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Центральная аллеяКарта всех событий

В Центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ 17 октября откроется выставка «Точки над Ё». Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ в среду, 14 октября.

Уточняется, что открытие выставки запланировано на 15:00. Посетители узнают об истории буквы «ё», которая на протяжении многих лет вызывала споры и дискуссии.

Так, одним из экспонатов является исторический таймлайн, охватывающий период с XIII века до наших дней. Москвичам предложат оценить на примере книг по грамматике, классической литературы, прессы влияние исторических событий на лингвистические нормы.

— Буква «ё» почти всегда вызывала споры и дискуссии. ВДНХ предлагает задуматься над тем, как две маленькие точки над буквой приобрели такое большое значение и что значит быть грамотным человеком, — говорится в сообщении.

Во время работы выставки для москвичей проведут ряд мероприятий, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Более 560 тысяч москвичей посмотрели трансляции мероприятий Всемирной недели космоса

ВДНХкультуравыставка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Мать, не кормившая младенца: сажать или лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Точка пули в конце: как остановить подростка с ружьем

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Нагорный Карабах: война гордыни с мудростью

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Смертельные танцы с борзыми: история о верности и подлости

Владимир Корнилов
Владимир Корнилов

Санкции могут быть расширены

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшая рыба — это колбаса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Догонимся водкой, а не томиком Пушкина

Все мнения
О проекте