Экс-глава Удмуртии Соловьев осужден на 10 лет за взятки

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Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев приговорен к 10 годам колонии строгого режима за получение взяток. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.

Дополнительно экс-чиновнику назначили штраф в 275 миллионов рублей. Вознаграждение в размере более 140 миллионов рублей, по данным следствия, Соловьев получал с 2014 по 2016 год. Взятку давали представители организаций, которые сооружали мосты в Удмуртии.

Адвокат бывшего главы республики Галина Сбоева собирается обжаловать приговор. По ее мнению, в деле замечены нарушения законодательства, а состояние здоровья ее подзащитного оценивается как плохое, передает ТАСС.

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