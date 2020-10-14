«Оскар за лучшую мужскую роль»: Ургант высмеял Ким Чен Ына за слезы перед народом

Фото: instagram.com/urgantcom

Российский телеведущий Иван Ургант высмеял лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за его извинение перед нацией. Ургант отметил, что лидер страны прослезился.

— Какие там ошибки были? Он сказал: «наши люди доверяли мне, их доверие было высоко, как небо, и глубоко, как море, но мне не всегда удавалось соответствовать их ожиданиям. Мне очень жаль». Во-первых, мы знаем, что Лариса Рубальская во время пандемии не сидит без работы и является спичрайтером Ким Чен Ына. Во-вторых, есть ощущение. что Северная Корея впервые поборется за «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль», — заявил Ургант.

Он отметил, что по новым правилам кинопремию дают проекту, где есть азиат или люди с ментальными и физическими особенностями, «а тут все, как говорится, комбо».

Видео опубликовано на YouTube.

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