«Оскар за лучшую мужскую роль»: Ургант высмеял Ким Чен Ына за слезы перед народом
Российский телеведущий Иван Ургант высмеял лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за его извинение перед нацией. Ургант отметил, что лидер страны прослезился.
— Какие там ошибки были? Он сказал: «наши люди доверяли мне, их доверие было высоко, как небо, и глубоко, как море, но мне не всегда удавалось соответствовать их ожиданиям. Мне очень жаль». Во-первых, мы знаем, что Лариса Рубальская во время пандемии не сидит без работы и является спичрайтером Ким Чен Ына. Во-вторых, есть ощущение. что Северная Корея впервые поборется за «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль», — заявил Ургант.
Он отметил, что по новым правилам кинопремию дают проекту, где есть азиат или люди с ментальными и физическими особенностями, «а тут все, как говорится, комбо».
Видео опубликовано на YouTube.
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