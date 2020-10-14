Андрей Бочкарев: ТПУ на Павелецкой площади построен на 50 процентов

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Павелецкая площадь Карта всех событий

Работы по строительству транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Павелецкой площади выполнены на 50 процентов. Об этом в среду, 14 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на объекте практически закончены земляные работы. Монолитные железобетонные конструкции готовы на 70 процентов. Кроме того, на Павелецкой площади полностью завершены работы по перекладке трамвайных путей.

— Общая строительная готовность ТПУ «Павелецкий» составляет порядка 50 процентов, — цитирует Бочкарева Интерфакс.

Он добавил, что на объекте работают около тысячи человек. На Павелецкой площади появится многофункциональный торговый комплекс с вестибюлем станции метро «Павелецкая» и троллейбусной остановкой. Ландшафтный парк будет расположен на крыше здания. Здесь также обустроят фонтан и открытый амфитеатр для проведения мероприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реконструкцию Павелецкой площади завершат в 2021 году. По его словам, Павелецкий вокзал является важнейшим объектом, который имеет связь с Кольцевой линией метро, трамвайными путями и аэроэкспрессом.

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