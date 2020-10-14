Число столкновений автомобилей с поездами на МЖД уменьшилось с начала года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

С начала 2020 года на Московской железной дороге (МЖД) на десять процентов уменьшилось число столкновений автомобилей с поездами. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в пресс-службе МЖД.

Отмечается, что с начала года по вине водителей произошло 19 столкновений. За аналогичный период 2019 года было зафиксировано 21 ДТП.

В пресс-службе отметили, что главными причинами подобных аварий являются нарушение водителями правил дорожного движения (ПДД) и выезд на переезд при работе запрещающих сигналов. МЖД просит автомобилистов соблюдать все правила ПДД, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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