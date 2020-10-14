Театр имени Ермоловой закрыли на карантин

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Театр имени Ермоловой закрыт на карантин. Об этом в среду, 14 октября, сообщили на официальном сайте театра.

Отмечается, что у нескольких работников театра обнаружили коронавирусную инфекцию. В связи с этим театр закрыт на карантин. Он не будет работать с 14 по 28 октября. Все сотрудники театра перешли на удаленный режим работы и должны сдать тест на коронавирус.

Все спектакли отменены. Зрителям вернут деньги за билеты. Билеты, которые были приобретены в кассе, будут приниматься к возврату в кассе театра начиная с 29 октября.

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