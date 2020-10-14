Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Театр имени Ермоловой закрыли на карантин
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Театр имени Ермоловой закрыли на карантин

Кирилл Николаев

Культура

Театр имени Ермоловой закрыт на карантин. Об этом в среду, 14 октября, сообщили на официальном сайте театра.

Отмечается, что у нескольких работников театра обнаружили коронавирусную инфекцию. В связи с этим театр закрыт на карантин. Он не будет работать с 14 по 28 октября. Все сотрудники театра перешли на удаленный режим работы и должны сдать тест на коронавирус.

Все спектакли отменены. Зрителям вернут деньги за билеты. Билеты, которые были приобретены в кассе, будут приниматься к возврату в кассе театра начиная с 29 октября.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Московский планетарий приостановил действие льгот для посетителей старше 65 лет

Москватеатркарантин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Хватит гнобить Настасью Самбурскую

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хотела похудеть — убила сына

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы Москвы обретут уникальный образ

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Точка пули в конце: как остановить подростка с ружьем

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Нагорный Карабах: война гордыни с мудростью

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Мать, не кормившая младенца: сажать или лечить

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Смертельные танцы с борзыми: история о верности и подлости

Все мнения
О проекте