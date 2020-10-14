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«Где ваше благородство»: Самбурская объяснила свой скандальный пост про пожарных
Фото: instagram.com/samburskaya

«Где ваше благородство»: Самбурская объяснила свой скандальный пост про пожарных

Виктория Федотова

Звезды

Российская актриса Настасья Самбурская эмоционально объяснила свой пост про пожарных, которые мало зарабатывают. Она отметила, что текст послужил толчком для очередной волны хейта в ее адрес.

Она отметила, что в посте нет высмеивания и превосходства и обесценивания профессии пожарного.

— А теперь главный вопрос, дает ли это право тем самым героям-пожарным, чьи добрые чувства я задела, на оскорбления в адрес в первую очередь девушки, которые сыпятся в моем аккаунте? И присылать тексты с пожеланиями сгореть мне и всей моей семье? Где же ваше мужское начало и благородство, господа пожарные?! — спрашивает актриса.

Она отметила, что в семье расходы как минимум должны делиться поровну, а мужчина должен осознавать ответственность за быт и уют. Фото опубликовано в аккаунте Instagram.

Ранее Самбурская заявила, что пожарные мало зарабатывают и она не готова обеспечивать такого мужа.

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