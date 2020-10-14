«Где ваше благородство»: Самбурская объяснила свой скандальный пост про пожарных

Фото: instagram.com/samburskaya

Российская актриса Настасья Самбурская эмоционально объяснила свой пост про пожарных, которые мало зарабатывают. Она отметила, что текст послужил толчком для очередной волны хейта в ее адрес.

Она отметила, что в посте нет высмеивания и превосходства и обесценивания профессии пожарного.

— А теперь главный вопрос, дает ли это право тем самым героям-пожарным, чьи добрые чувства я задела, на оскорбления в адрес в первую очередь девушки, которые сыпятся в моем аккаунте? И присылать тексты с пожеланиями сгореть мне и всей моей семье? Где же ваше мужское начало и благородство, господа пожарные?! — спрашивает актриса.

Она отметила, что в семье расходы как минимум должны делиться поровну, а мужчина должен осознавать ответственность за быт и уют. Фото опубликовано в аккаунте Instagram.

Ранее Самбурская заявила, что пожарные мало зарабатывают и она не готова обеспечивать такого мужа.

Читайте также: «Рискует остаться с котами»: психолог объяснила слова Самбурской о мужчинах с маленькой зарплатой