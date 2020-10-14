«Рискует остаться с котами»: психолог объяснила слова Самбурской о мужчинах с маленькой зарплатой

Фото: https://www.instagram.com/samburskaya/

Скандал вокруг звезды сериала «Универ» Настасьи Самбурской после ее провокационных высказываний о нежелании встречаться с мужчинами, получающими 30 тысяч рублей в месяц, набирает обороты. В немилость к актрисе попали пожарные и следователи, у которых доход, как считает знаменитость, не превышает указанной суммы. Таких мужчин Самбурская назвала «принцами верхом на козе».

Слова теледивы не остались без внимания. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса уже заявили, что с подобными убеждениями Самбурская обречена на одиночество. В частности, сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что Самбурской не стоит выставлять напоказ свою «темную сторону», а любящая женщина способна, как он считает, даже из простого мужчины сделать «генерала». Он также подчеркнул: если сразу ждать принца на белом коне, то можно остаться ни с чем.

Призвал уважительнее относиться к представителям такого рода профессий актрису и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, подобная позиция у звезды сформировалась из-за того, что ей незнакомо чувство любви. «Вечерняя Москва» решила поинтересоваться, насколько обоснованы подобные обвинения в адрес звезды «Универа» и действительно ли амбиции помешают артистке обрести женское счастье.

По мнению психолога по семейным вопросам Алины Сухоруковой, многие успешные женщины не могут построить отношения и найти свою вторую половинку из-за своих убеждений и догм. И к такой категории женщин специалист отнесла и Настасью Самбурскую.

— Самбурская — сама по себе личность очень сложная, с непростой судьбой, она пробиралась к своему звездному статусу из низов, прогрызая сама себе путь, — заметила Сухорукова. — К тому же у нее всегда были ухажеры исключительно с ВИП-статусом, поэтому было бы удивительно, если бы такая личность стремилась завязать отношения с мужчинами, зарабатывающими меньше нее.

Эксперт заметила, что в позиции артистки на самом деле нет ничего удивительного. Другой вопрос, что не все мужчины, по ее словам, способны принять тот факт, что некоторым дамам важна не только их внешность или ум, но и финансовая составляющая.

— К счастью или несчастью сильного пола, есть девушки, которые зарабатывают хорошие деньги, они полностью привилегированные и стремятся к подобным себе людям. По их мнению, мужчина обязан не только суметь себя обеспечить, но и ее, — говорит психолог.

По ее словам, жесткую позицию Самбурской можно понять и объяснить.

— Почему у Самбурской такая жесткая позиция? Потому что в мире есть много мужчин-нахлебников, альфонсов, которые с радостью прильнут к ее богатству и с удовольствием начнут транжирить. Рискует ли она с подобными убеждениями остаться одинокой с котами? Конечно же, да! Причем остаться не с котами, а с детьми на руках и без мужчины рискует даже самая лучшая жена и мать на планете. Мы должны понимать, что ситуации в семьях разные, любые проблемы индивидуальны, даже если можно выделить какие-то общие черты, — считает специалист.

Эксперт отметила, что Самбурская выразила всего лишь свою позицию, и она на это имела право, как вправе ее осуждать те, кому были направлены эти слова.

— Да, действительно, даже ко мне приходит немало очень красивых и успешных женщин, о которых тайно мечтает любой мужчина, и они рассказывают, что у них личная жизнь не складывается. Когда начинаем разбирать, выясняется, что планка очень завышена. Либо же у женщины есть обида на мужской пол, например, у нее были нелегкие отношения с отцом, он избивал ее, морально уничтожал, или с другим родственником мужского пола. И все эти психотравмы вынуждают ее искать человека иного ранга, чем тот мужчина, который являлся для нее неким объектом омерзения или ненависти с детства. То есть такие женщины отталкиваются от противного в надежде найти принца, — заключила психолог.

Эксперт также заметила, что поиски «того самого» могут длиться очень долго и не увенчаться успехом.

В свою очередь профессиональная сваха из Международного брачного союза Татьяна Тасуева заметила, что статусным личностям как женского, так и мужского пола одинаково сложно найти себе равнозначного партнера.

— Ситуация, как с Настасьей Самбурской, часто встречается и у наших клиенток. Такой вывод — не иметь отношений с людьми, у которых невысокий доход, — всегда делают для себя люди, которые когда-то обожглись, — уточнила Тасуева. — То есть они влюблялись в мужчин, которые просто использовали их для достижения своих целей. Либо же дамы раньше были в отношениях с мужчинами с высоким уровнем дохода и не хотят опускать планку.

При этом сваха отметила, что, как правило, девушки сами притягивают к себе альфонсов, малообеспеченных мужчин и мужчин, не способных соответствовать всем их запросам.

— Они начинают хвастаться, что зарабатывают много, что у них недвижимость на Арбате, что отдыхают они на лучших мировых курортах. Больше ничего и не нужно — любой мужик пристанет к такой девушке, чтобы и ему посчастливилось вместе с ней отдохнуть на условных Мальдивах, — сказала Тасуева.

При этом собеседница издания подчеркнула, что статусные дамы никогда не бывают одиноки. Как правило, вокруг таких личностей кружится немало ухажеров и воздыхателей:

— Это неправда, что такие дамы остаются одни. Их всегда окружают мужчины, правда, в основном это любовники или друзья, но вниманием ее никогда не обделяют.

При этом сваха заметила, что как раз унижение мужчины из-за его маленького дохода очень часто отталкивает мужчин от дам, которые им понравились. Эксперт отметила, что с подобными проблемами нужно обращаться к психологу.

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