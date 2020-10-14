Путин выразил надежду на помощь Турции в разрешении конфликта в Карабахе

Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Турция внесет конструктивный вклад в разрешение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Кремле.

В среду, 14 октября, состоялся телефонный разговор между главой РФ и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты двух стран обсудили тему нагорнокарабахского конфликта. В частности, Путин выразил обеспокоенность военными действиями на границе Армении и Азербайджана.

— Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорнокарабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция как член Минской группы ОБСЕ внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны также отметили, что координация России и Турции по сирийской и ливийской проблематике помогает стабилизировать обстановку. Путин и Эрдоган затронули тему вакцины от коронавируса. Стороны высказали заинтересованность в кооперации по разработке и производству вакцин.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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