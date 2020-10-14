Губернатор Костромской области Ситников заразился коронавирусом

Фото: Сайт губернатора Костромской области / head.adm44.ru

Тест на коронавирус главы Костромской области Сергей Ситников дал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Из-за болезни губернатора официальные мероприятия перевели в дистанционный формат.

— Церемония вступления в должность, запланированная на 15 октября, переносится на более поздний срок, — цитирует пресс-службу Интерфакс.

Ситников чувствует себя хорошо, признаков заболевания у него не наблюдается.

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