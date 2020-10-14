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Алексея Хрипуна и Николая Плавунова наградили орденом Александра Невского
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Алексея Хрипуна и Николая Плавунова наградили орденом Александра Невского

Кирилл Николаев

Общество

Руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна и главного врача станции скорой медицинской помощи имени Пучкова Николая Плавунова наградили орденом Александра Невского за борьбу с коронавирусной инфекцией.

Хрипуна и Плавунова наградили за самоотверженность, которая была проявлена при исполнении профессионального долга, сообщает РИА Новости.

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