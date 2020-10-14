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Освобожденные российские моряки ожидают возвращения в РФ из Экваториальной Гвинеи
Фото: mil.ru / Минобороны России

Освобожденные российские моряки ожидают возвращения в РФ из Экваториальной Гвинеи

Юлия Курганова

Происшествия

Освобожденные из плена российские моряки прибыли в Экваториальную Гвинею и ожидают возвращения в Россию. Об этом сообщило посольство РФ в Камеруне.

Моряки в среду, 14 октября, прибыли в аэропорт города Малабо из Нигерии специальным рейсом, который был предоставлен правительством Экваториальной Гвинеи.

— Освобожденные россияне ожидают скорейшего возвращения на Родину и долгожданного воссоединения с семьями, — сказано в сообщении дипмиссии в Facebook, передает РИА Новости.

Ранее, 6 октября, российской посольство сообщило об освобождении троих захваченных пиратами с торговых судов Rio Mitong и Djibloho в мае российских моряков В. Нечая, В. Сечина и А. Перфильева.

Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в порту Малабо в Экваториальной Гвинее. В результате нападения были похищены трое российских граждан, еще двое россиян были ранены. В сентябре пираты угрожали убить захваченных моряков, если не будет предоставлен выкуп. Тогда компания-судовладелец проводила переговоры с пиратами.

По мнению РПСМ, пиратство и вооруженный разбой на морском пространстве представляют серьезную угрозу для торгового флота во многих регионах мира, но самой опасной точкой по-прежнему остаются западноафриканские воды.

Читайте также: Посольство РФ в Нигерии подтвердило похищение двух россиян пиратами

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