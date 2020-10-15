Грызлов заявил, что Киев саботирует выход из переговорного тупика по Донбассу

Борис Грызлов рассказал об итогах встречи с украинской делегацией / Фото: tvtula.ru

Украинская делегация на встрече трехсторонней контактной группы по Донбассу отказалась рассматривать проект «дорожной карты» по урегулированию. Таким образом, выход из переговорного тупика саботируется Киевом. Об этом сообщил в среду, 15 октября, полпред РФ на переговорах Борис Грызлов.

Он отметил, что на заседании контактной группы рассмотрели предложение по разблокированию минского переговорного процесса.

— В целях скорейшего и всеобъемлющего урегулирования внутриукраинского конфликта и определения последовательности шагов в политической, экономической, гуманитарной сферах и сфере безопасности в соответствии с минскими соглашениями было предложено поручить рабочей группе по политическим вопросам обеспечить доработку представленного проекта соответствующего плана действий. Украинская сторона даже отказалась этот план рассматривать, предложив работать по модернизации минских соглашений, что равноценно отказу от их выполнения, — сказал Грызлов по итогам встречи.

Он добавил, что украинской делегации было предложено согласовать данный документ к следующему заседанию трехсторонней контактной группы 28 октября 2020 года, передает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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