Топливное пятно площадью 5000 квадратных метров обнаружили на Волге

Фото: Мария Борисова, «Вечерняя Москва»

На поверхности Волги обнаружили топливное пятно площадью 5000 квадратных метров. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

— По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 5000 квадратных метров. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается, — рассказала она.

В настоящее время на месте разлива проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ. СК проводит проверку, устанавливается размер причиненного ущерба.

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила, что ведомство также начало проверку по факту обнаружения топливного пятна на Волге. Проводится правовая оценка действий ответственных лиц, которые уполномочены осуществлять контроль за соблюдением природоохранного законодательства.

В свою очередь, в Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области сообщили, что представители правительства региона выехали на место обнаружения топливного пятна.

На месте происшествия ведутся работы по обработке воды сорбентами и сбору загрязняющих веществ, передает ТАСС.

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