Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Топливное пятно площадью 5000 квадратных метров обнаружили на Волге
Фото: Мария Борисова, «Вечерняя Москва»

Топливное пятно площадью 5000 квадратных метров обнаружили на Волге

Юлия Курганова

Происшествия

На поверхности Волги обнаружили топливное пятно площадью 5000 квадратных метров. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

— По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 5000 квадратных метров. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается, — рассказала она.

В настоящее время на месте разлива проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ. СК проводит проверку, устанавливается размер причиненного ущерба.

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила, что ведомство также начало проверку по факту обнаружения топливного пятна на Волге. Проводится правовая оценка действий ответственных лиц, которые уполномочены осуществлять контроль за соблюдением природоохранного законодательства.

В свою очередь, в Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области сообщили, что представители правительства региона выехали на место обнаружения топливного пятна.

На месте происшествия ведутся работы по обработке воды сорбентами и сбору загрязняющих веществ, передает ТАСС.

Читайте также: Ростехнадзор озвучил четыре основные версии аварии на ТЭЦ в Норильске

ВолгаТверская областьтопливное пятно
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Хватит гнобить Настасью Самбурскую

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хотела похудеть — убила сына

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Ешьте больше ярких фруктов и овощей

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Точка пули в конце: как остановить подростка с ружьем

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Нагорный Карабах: война гордыни с мудростью

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Мать, не кормившая младенца: сажать или лечить

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Смертельные танцы с борзыми: история о верности и подлости

Все мнения
О проекте