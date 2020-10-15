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Выполнено более пяти тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей
Фото: pixabay.com/ru

Выполнено более пяти тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей

Василиса Чернявская 

Город

Выполнено более пяти тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей, которым был рекомендован домашний режим в связи с эпидемиологической ситуацией. Как рассказал в четверг, 15 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, городские службы выполняют заявки по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями.

— За две недели выполнено более пяти тысяч таких заявок, работа продолжается, — отметил Петр Бирюков.

По его словам, городские службы выполняют примерно 350-400 заявок в день.

В Комплексе городского хозяйства добавили, что для оперативной доставки дров привлечена техника, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы.

— Дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09, — добавили в пресс-службе.

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