Молочно-раздаточный пункт открыли в ТиНАО

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, поселение Сосенское, улица Александры Монаховой, 103 Карта всех событий

В поселении Сосенском в ТиНАО 15 октября открылся новый молочно-раздаточный пункт. До двух тысяч граждан, имеющих льготы, смогут бесплатно получать там продукты.

Пункт был открыт по многочисленным просьбам местных жителей. До этого им приходилось посещать молочные кухни в Коммунарке. В новом пункте есть все оборудование, для сотрудников оборудованы удобные рабочие места.

В месте раздачи продуктов есть специальная разметка для сохранения дистанции. На входе организовали специальный пандус для посетителей с детскими колясками.

Информацию о новом пункте раздачи молочных продуктов можно получить по телефону +7 (495) 955-89-59.

Бесплатные продукты предоставляются беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет независимо от льготного статуса, детям из многодетных семей до семи лет, детям с хроническими заболеваниями — до 15 лет, а также детям-инвалидам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Московский планетарий приостановил действие льгот для посетителей старше 65 лет