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«Офицеры медицинской службы»: главврач госпиталя в «Сокольниках» — о борьбе с COVID
Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

«Офицеры медицинской службы»: главврач госпиталя в «Сокольниках» — о борьбе с COVID

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Фортунатовская улица, 1Карта всех событий

В Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией открыли временные госпитали, один из них организован в конгрессно-выставочном центре «Сокольники».

Госпиталь закрепили за городской клинической больницей имени Ф.И. Иноземцева. Главный врач медучреждения Александр Митичкин рассказал о работе временного госпиталя.

Он отметил, что там разместили более тысячи коек, установили современное оборудование и развернули лабораторию. Недалеко в павильонах организовали обсервационный центр, в котором находятся не нуждающиеся в стационарной помощи пациенты.

— Госпиталь развернули весной за 35 дней на базе выставочного комплекса «Сокольники». Он включает в себя в общей сложности 1200 коек. Койки в госпитале оборудованы всем необходимым: системой подачи кислорода, кнопками вызова персонала, локальным светом, штативами для внутривенных инфузий, — рассказал врач.

Он отметил, что в госпитале на 550 пациентов приходится 516 человек персонала, из них 70 врачей и 150 медсестер. При этом по оснащению временный госпиталь полностью соответствует стационарным госпиталям.

Александр Митичкин сообщил, что в медучреждение поступают больные средней степени тяжести. Всех пациентов до отправки в госпиталь проверяют через амбулаторные КТ-центры. Если состояние тяжелое, человека отправляют на лечение в традиционные стационары.

По словам врача, во время перепрофилирования больниц весной все медики отреагировали как следует.

— Мы все офицеры медицинской службы запаса. Нет ни одного врача, который не был бы офицером, — сказал Александр Митичкин.

Он добавил, что поддерживает врачей, которые решили жить в гостиницах на время борьбы с коронавирусом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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