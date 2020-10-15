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Мантуров назвал условие, при котором магазины и общепит не закроют
Фото: Наталия Нечаева «Вечерняя Москва»

Мантуров назвал условие, при котором магазины и общепит не закроют

Ростислав Зубков

Общество

Магазины и заведения могут продолжать работать на фоне пандемии коронавируса, соблюдая санитарно-эпидемические требования. Об этом министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил в разговоре с ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что главная сложность этого вопроса — разница в том, как развивается ситуация с COVID-19 в разных регионах РФ. В каждом субъекте страны есть свои нюансы, с которыми работают власти на местах.

— Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний, — уточнил глава Минпромторга.

Он добавил, что власти работают с промышленниками над возможностью перевода части сотрудников предприятий на удаленку, если это не навредит деятельности компаний.

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