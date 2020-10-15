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Проект по психотерапевтической поддержке медиков стартовал в Москве
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Проект по психотерапевтической поддержке медиков стартовал в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице стартовал проект по психотерапевтической поддержке медиков, которые работали ранее или работают с пациентами, болеющими коронавирусом. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Специалисты Научно-практического центра имени З.П. Соловьева поработают с медиками более чем из 150 медицинских организаций департамента столицы, в том числе с сотрудниками стационаров и поликлиник.

Для этого были разработаны специальные тренинги. Врачей обучат управлять стрессом и конфликтом, контролировать собственные эмоции.

Кроме того, в программе есть профилактика профессионального и эмоционального выгорания. Также медикам окажут помощь в адаптации к экстремальным условиям пандемии в режиме постоянных изменений.

Проводить работу со столичными медиками будут в течение нескольких дней. Сотрудники некоторых клиник приедут в НПЦ имени Соловьева для прохождения двухдневного комплекса из тренингов и психофизиологических релаксационных методик, уточнили в пресс-службе департамента.

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