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Строительство детского сада в районе Соколиная Гора завершится до конца года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Строительство детского сада в районе Соколиная Гора завершится до конца года

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Вольная улица, 28АКарта всех событий

Детский сад на 205 мест в столичном районе Соколиная Гора планируют ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в четверг, 15 октября.

Уточняется, что строительство детского сада уже близится к завершению. Учреждение будет открыто по адресу улица Вольная, владение 28.

На данный момент специалисты проводят работы по устройству внутренних инженерных систем. Также ведется внутренняя отделка помещений и устанавливается необходимое оборудование.

Здание нового детского сада спроектировали с учетом современных требований социальных объектов, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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Москомстройинвестдетский садстроительство
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