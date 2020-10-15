Строительство детского сада в районе Соколиная Гора завершится до конца года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Вольная улица, 28А Карта всех событий

Детский сад на 205 мест в столичном районе Соколиная Гора планируют ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в четверг, 15 октября.

Уточняется, что строительство детского сада уже близится к завершению. Учреждение будет открыто по адресу улица Вольная, владение 28.

На данный момент специалисты проводят работы по устройству внутренних инженерных систем. Также ведется внутренняя отделка помещений и устанавливается необходимое оборудование.

Здание нового детского сада спроектировали с учетом современных требований социальных объектов, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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