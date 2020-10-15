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Подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы задержан в Домодедове
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы задержан в Домодедове

Виктория Родимкина

Происшествия

В подмосковном Домодедове задержан 20-летний мужчина, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в четверг, 15 октября.

Подозреваемым оказался житель Ульяновской области. По предварительным данным, он проводил время в сквере со своей 15-летней знакомой. Между ними случился конфликт, в результате которого мужчина изнасиловал и задушил подростка. После этого он сбросил тело школьницы в канализационный люк.

Подозреваемый в ходе следствия показал, где спрятал тело. Он дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах преступления.

Мера пресечения будет избрана в ближайшее время, добавили в ведомстве.

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