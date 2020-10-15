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Капитальный ремонт проведут в доме культуры «Маяк» на юге Москвы
Фото: Официальный сайт дома культуры «Маяк»

Капитальный ремонт проведут в доме культуры «Маяк» на юге Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Газопровод, 9А Карта всех событий

В доме культуры «Маяк» в столичном районе Чертаново Южное проведут капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба Москомэкспертизы в четверг, 15 октября.

Уточняется, что проектная документация по этому вопросу уже была согласована.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, ремонтные работы предусматривают как внешнюю, так и внутреннюю отделку здания. Кроме того, специалисты оснастят здание мультимедийным, световым и звуковым оборудованием для проведения спектаклей, концертов и театрализованных представлений, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Фасад здания и цоколь будут окрашены, декоративные элементы заменят. Рабочие облицуют крыльцо здания керамогранитной плиткой. Также планируется обновить наружные окна и двери, добавили в пресс-службе.

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капитальный ремонтдома культурыЧертаново Южное
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