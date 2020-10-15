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«Масштаб, достойный королевы»: поклонники оценили фотографии Бабкиной с юбилея
Фото: instagram.com/ngbabkina/

«Масштаб, достойный королевы»: поклонники оценили фотографии Бабкиной с юбилея

Юлия Ямпольская

Звезды

Народная артистка Надежда Бабкина удивила поклонников фотографиями со своего юбилея. Снимки певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram.

На фото исполнительница запечатлена на празднике в разных образах. На певице отлично смотрелись длинные элегантные платья и фиолетовый пиджак, в котором она позировала вместе с мужем Евгением Гором.

— Вечеринка по случаю моего юбилея прошла шумно и очень весело, о чем свидетельствуют фотографии, — отметила Бабкина.

Подписчики оценили снимки певицы и осыпали ее комплиментами.

«Ух, Надежда, зажигаешь. Молодец, так держать!», «Вау, фото супер! Вы красавица. Зажигалочка Вы наша Самая-самая», «Ого! Вот это размах, Наденька! Масштаб — достойный королевы!», «Обожаю вас Надя. Нереальная вы женщина!», — написали фолловеры.

Ранее Надежда Бабкина рассказала, какая песня изменила ее жизнь. Однажды ей позвонила композитор Лора Квинт. Она сообщила, что вместе с Рубальской они написали для артистки песню. После прослушивания композиции Бабкина поняла, что обязана ее исполнить.

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Надежда Бабкинаюбилейфото
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