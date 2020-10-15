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Тодоренко рассказала, как вес влияет на ее выступления в «Ледниковом периоде»
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко рассказала, как вес влияет на ее выступления в «Ледниковом периоде»

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками, как вес влияет на ее выступления в программе «Ледниковый период». Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На фотографии фигурист, олимпийский чемпион и партнер Тодоренко держит ее на руках, изображая поддержку. Девушка рассказала поклонникам, что сейчас ее вес стал ниже.

— А на этом фото я 59 килограммчиков, — отметила Тодоренко.

Она уточнила, что для одиночного женского катания вес спортсменки не должен превышать 50 килограммов, а рост — 150 сантиметров. Ведущая подчеркнула, что на данный момент ее вес составляет 54,5 килограмма.

Фанаты восхитились естественности и таланту звезды.

«Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами! Не знаете где можно прокачать уверенность, повысить самооценку?», «Как вы прекрасны», «Вы и так очень стройная и красивая!!!», «Вы отлично выглядите в любом весе. Главное чтобы вам было комфортно», — написали фолловеры.

Ранее звездная пара Влад Топалов и Регина Тодоренко записали первую совместную песню «Часовые пояса». Супруги выложили ее в соцсети, собрав сотни поздравлений и комментариев от поклонников.

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