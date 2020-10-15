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Ургант высмеял Роналду и Собчак после новостей об их заражении COVID-19
Фото: instagram.com/urgantcom

Ургант высмеял Роналду и Собчак после новостей об их заражении COVID-19

Виктория Федотова

Звезды

Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант пошутил над футболистом Криштиану Роналду, который заболел коронавирусом.

— Это значит, что коронавирус опасен не только для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, но и для миллионеров-пансексуалов. То есть и мы с тобой, Митька, находимся в группе риска! — заявил Ургант своему соведущему Дмитрию Хрусталеву.

По словам Урганта, вирус еще никогда не жил в таких роскошных условиях.

Упомянул телеведущий и новость о том, что коронавирусом заболела журналистка Ксения Собчак.

— Но сама Ксения прокомментировала, что это слухи. Пресс-служба коронавируса в свою очередь тоже опровергла, что вирус вселился в Ксению Собчак, — отметил юморист.

Там сообщили, что они, конечно, беспощадные и злые вирусы, но даже у них есть грань, ниже которой они не опускаются, высмеял Ургант новости о заболевании двух знаменитостей COVID-19.

Видео опубликовано на YouTube.

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Криштиану РоналдуСобчак«Вечерний Ургант»
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